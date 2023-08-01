Аксенова (Немцова) Феодосия Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти15.02.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1912
Рождение ребёнка
14.09.1918
Отец ребёнка: Аксенов Григорий Кононович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Аксенов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Аксенов Григорий Кононович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Аксенов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Аксенов Григорий Кононович
Рождение ребёнка
05.04.1930
Сын: Аксенов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Аксенов Григорий Кононович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Аксенов Григорий Кононович
Смерть
15.02.1946