Кантаев Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1920
Дата смерти03.09.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кантаева Клавдия Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кантаева Клавдия Никифоровна
Смерть
03.09.2001