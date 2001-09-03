Кантаев Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кантаев Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1920

Дата смерти

03.09.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кантаева Клавдия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кантаева Клавдия Никифоровна

Смерть
03.09.2001
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