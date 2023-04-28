Нагорняк (Тимкина) Елена Васильеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагорняк (Тимкина) Елена Васильеевна

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Место рождения

ВКО, Глубоковский р-он, п. Опытное поле

Дата рождения

05.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1988

Отец: Тимкин Василий Иванович

Мать: Тимкина Ирина Викторовна

ВКО, Глубоковский р-он, п. Опытное поле
Бракосочетание
11.11.2016

Муж: Нагорняк Петр Петрович

Рождение ребёнка
28.09.2017

Дочь: Нагорняк Таисия Петровна

Отец ребёнка: Нагорняк Петр Петрович

Новосибирск
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