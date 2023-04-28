Нагорняк (Тимкина) Елена Васильеевна
Место рожденияВКО, Глубоковский р-он, п. Опытное поле
Дата рождения05.11.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1988
Отец: Тимкин Василий Иванович
Мать: Тимкина Ирина Викторовна
ВКО, Глубоковский р-он, п. Опытное поле
Бракосочетание
11.11.2016
Рождение ребёнка
28.09.2017
Дочь: Нагорняк Таисия Петровна
Отец ребёнка: Нагорняк Петр Петрович
Новосибирск