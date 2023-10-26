Санников Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санников Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1988

Отец: Санников Александр Агафонович

Мать: Санникова Анисия Нургалиевна

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