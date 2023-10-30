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Фефилов Афонасий

Место рождения

Флорищи, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Б/ф Фефил (Феофил?)

Мать: не указана

Флорищи, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Скорее всего родился именно во Флорищах, в 1678 году значится бобылем (во дворе написан один, женщин не писали) В 1647 году ни одного Фефила во владениях Арх. собора не значится, мог родится после 16... Показать все
Рождение ребёнка
1675

Дочь: Афонасьева Алена

Мать ребёнка: ?

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1689

Сын: Афанасьев Артамон

Мать ребёнка: ?

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1705

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: ?

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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