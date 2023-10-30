Фефилов Афонасий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1660
Отец: Б/ф Фефил (Феофил?)
Мать: не указана
Скорее всего родился именно во Флорищах, в 1678 году значится бобылем (во дворе написан один, женщин не писали) В 1647 году ни одного Фефила во владениях Арх. собора не значится, мог родится после 16... Показать все
Рождение ребёнка
1675
Дочь: Афонасьева Алена
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1689
Сын: Афанасьев Артамон
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1705
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно