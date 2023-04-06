Никуличева (Карпушичева) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никуличева (Карпушичева) Анастасия Федоровна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке.
Бракосочетание
18.01.1885 ст.

Муж: Никуличев Григорий Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
13.12.1885 ст.

Дочь: Иванова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Никуличев Григорий Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
02.12.1886 ст.

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Никуличев Григорий Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
22.03.1888 ст.

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Никуличев Григорий Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Никуличев Григорий Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
29.06.1893 ст.

Сын: Никуличев Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Никуличев Григорий Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
01.09.1900 ст.

Дочь: Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Никуличев Григорий Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Смерть
Неизвестно
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