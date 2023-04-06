Никуличева (Карпушичева) Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по записи о браке.
Бракосочетание
18.01.1885 ст.
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
13.12.1885 ст.
Дочь: Иванова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Никуличев Григорий Алексеевич
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
02.12.1886 ст.
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Никуличев Григорий Алексеевич
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
22.03.1888 ст.
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Никуличев Григорий Алексеевич
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Никуличев Григорий Алексеевич
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
29.06.1893 ст.
Сын: Никуличев Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Никуличев Григорий Алексеевич
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
01.09.1900 ст.
Дочь: Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Никуличев Григорий Алексеевич
ГАНО 504-18-4
Смерть
Неизвестно