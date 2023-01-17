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Гаврилова Клавдия Васильевна

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Место рождения

Вологодская обл., Харовский р-н, д. Злобиха - Перекс

Дата рождения

25.10.1913

Дата смерти

28.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1913

Отец: Шадров-Николаев Василий Павлович

Мать: Шадрова-Сергеева Юлия Николаевна

Вологодская обл., Харовский р-н, д. Злобиха - Перекс
Бракосочетание
1936

Муж: Гаврилов Александр Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1937

Сын: Гаврилов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Гаврилов Александр Евгеньевич

г. Москва, Гороховский пер., 4
Рождение ребёнка
07.06.1939

Сын: Гаврилов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Гаврилов Александр Евгеньевич

г. Москва, Гороховский пер., 4
Рождение ребёнка
16.12.1941

Дочь: Сонина Валентина Александровна

Отец ребёнка: Гаврилов Александр Евгеньевич

Вологодская обл., Харовский р-н., д. Злобиха
Рождение ребёнка
27.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврилов Александр Евгеньевич

Московская обл., Загорский (Сергиево-Посадский) р-н, г. Хотьково
Смерть
28.02.1980
Московская обл., Загорский - Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково
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