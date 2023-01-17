Гаврилова Клавдия Васильевна
Место рожденияВологодская обл., Харовский р-н, д. Злобиха - Перекс
Дата рождения25.10.1913
Дата смерти28.02.1980
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1913
Вологодская обл., Харовский р-н, д. Злобиха - Перекс
Бракосочетание
1936
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1937
Сын: Гаврилов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Гаврилов Александр Евгеньевич
г. Москва, Гороховский пер., 4
Рождение ребёнка
07.06.1939
Сын: Гаврилов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Гаврилов Александр Евгеньевич
г. Москва, Гороховский пер., 4
Рождение ребёнка
16.12.1941
Дочь: Сонина Валентина Александровна
Отец ребёнка: Гаврилов Александр Евгеньевич
Вологодская обл., Харовский р-н., д. Злобиха
Рождение ребёнка
27.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаврилов Александр Евгеньевич
Московская обл., Загорский (Сергиево-Посадский) р-н, г. Хотьково
Смерть
28.02.1980
Московская обл., Загорский - Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково