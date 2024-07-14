Зотиков Федор Никифирович 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зотиков Федор Никифирович

Место рождения

Яхорево, Онежский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1774

Дата смерти

21.01.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Зотиков Никифор Иванович

Мать: Евдокия Филипповна

Яхорево, Онежский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремеева Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья

Рождение ребёнка
1802

Сын: Зотиков Степан Федорович

Мать ребёнка: Ефросинья

Яхорево, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1810

Дочь: Зотикова Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Ефросинья

Смерть
21.01.1848
Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
умер "от апоплексии"

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