Зотиков Федор Никифирович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти21.01.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Зотиков Никифор Иванович
Мать: Евдокия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
25.08.1810
Дочь: Зотикова Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Ефросинья
Смерть
21.01.1848
Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
умер "от апоплексии"