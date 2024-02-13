Ищенко (Бешененко) Ольга Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ищенко (Бешененко) Ольга Юрьевна

Место рождения

г.Таганрог

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.?.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бешененко Юрий Иванович

Мать: Бешененко (Сокольченко) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ищенко Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ищенко Сергей

Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
РИНХ
Образование
Неизвестно
ТРТУ
Смерть
07.?.2012
Причина смерти: приступ астмы
Похороны
Неизвестно

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