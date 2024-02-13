Ищенко (Бешененко) Ольга Юрьевна
Место рожденияг.Таганрог
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.?.2012
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ищенко Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ищенко Сергей
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
РИНХ
Образование
Неизвестно
ТРТУ
Смерть
07.?.2012
Причина смерти: приступ астмы
Похороны
Неизвестно