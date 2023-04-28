Селезнева Анастасия Евдокимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893 ст.
Дата смертиПосле 26.10.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1912 ст.
Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Богоявленская церковь, ст. Михайловской 26.10.1912 Мохового, ст. Михайловской Егор Николаевич Безбородов Суховского, ст. Михайловской Анастасия Евдокимовна Селезнева по жениху казак Тимофей Без... Показать все
Смерть
После 26.10.1912 ст.