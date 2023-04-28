Селезнева Анастасия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Анастасия Евдокимовна

Место рождения

Суховский, Михайловская станица, Хоперский округ

Дата рождения

Около 1893 ст.

Дата смерти

После 26.10.1912 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Суховский, Михайловская станица, Хоперский округ
Бракосочетание
26.10.1912 ст.

Муж: Безбородов Егор Николаевич

Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Богоявленская церковь, ст. Михайловской 26.10.1912 Мохового, ст. Михайловской Егор Николаевич Безбородов Суховского, ст. Михайловской Анастасия Евдокимовна Селезнева по жениху казак Тимофей Без... Показать все
Смерть
После 26.10.1912 ст.
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