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Худякова Штальбаум Тамара Васильевна
Худякова Штальбаум Тамара Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Худяков Василий Филаретович
1938 г.р.
Мать
Рейзмунт Роза Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Худяков Василий Филаретович
Мать:
Рейзмунт Роза Михайловна
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