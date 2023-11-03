Кондратова Анастасия Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1837
Сын: Кондратов Алексей Дмитриев
Отец ребёнка: Кондратов Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
09.01.1839
Отец ребёнка: Кондратов Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Белова Наталья Дмитриева
Отец ребёнка: Кондратов Дмитрий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно