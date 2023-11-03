Кондратова Анастасия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратова Анастасия Ефимова

Кондратова Анастасия Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1837

Сын: Кондратов Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Кондратов Дмитрий Григорьев

Рождение ребёнка
09.01.1839

Сын: Кондратов Павел Дмитриев

Отец ребёнка: Кондратов Дмитрий Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Белова Наталья Дмитриева

Отец ребёнка: Кондратов Дмитрий Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратов Дмитрий Григорьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close