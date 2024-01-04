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Сотников Петр Никифорович

Место рождения

Нюхча, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нюхча, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
20.06.1880

Дочь: Сотникова Марфа Петровна

Мать ребёнка: Сотникова Ирина Павловна

Нюхча, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Восприемник
07.09.1880
Нюхча, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Сотников Семен Павлович
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сотникова Ирина Павловна

Смерть
Неизвестно
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