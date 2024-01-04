Сотников Петр Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1880
Дочь: Сотникова Марфа Петровна
Мать ребёнка: Сотникова Ирина Павловна
Восприемник
07.09.1880
Сотников Семен Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сотникова Ирина Павловна
Смерть
Неизвестно