Хайруллина (Самигулова) Айгуль Галеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллина (Самигулова) Айгуль Галеевна

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Место рождения

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1984

Отец: Самигулов Гале Латфуллинович

Мать: Самигулова Альфия Рауфовна

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.04.2006

Муж: Хайруллин Владислав Гиндуллович

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.2006

Сын: Хайруллин Алмаз Владиславович

Отец ребёнка: Хайруллин Владислав Гиндуллович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.2008

Сын: Хайруллин Ильяс Владиславович

Отец ребёнка: Хайруллин Владислав Гиндуллович

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.2014

Дочь: Хайруллина Асель Владиславовна

Отец ребёнка: Хайруллин Владислав Гиндуллович

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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