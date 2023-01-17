Хайруллина (Самигулова) Айгуль Галеевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1984
Бракосочетание
21.04.2006
Рождение ребёнка
14.09.2006
Сын: Хайруллин Алмаз Владиславович
Отец ребёнка: Хайруллин Владислав Гиндуллович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.2008
Сын: Хайруллин Ильяс Владиславович
Отец ребёнка: Хайруллин Владислав Гиндуллович
Рождение ребёнка
17.09.2014
Дочь: Хайруллина Асель Владиславовна
Отец ребёнка: Хайруллин Владислав Гиндуллович