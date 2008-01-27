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Иришина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1928

Дата смерти

27.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1956

Дочь: Ефремова Валентина Леонидовна

Отец ребёнка: Ефремов Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
04.11.1957

Дочь: Ефремова Любовь Леонидовна

Отец ребёнка: Ефремов Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
28.03.1960

Сын: Ефремов Григорий Леонидович

Отец ребёнка: Ефремов Леонид Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Леонид Васильевич

Смерть
27.01.2008
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