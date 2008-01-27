Иришина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1928
Дата смерти27.01.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1956
Дочь: Ефремова Валентина Леонидовна
Отец ребёнка: Ефремов Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
04.11.1957
Дочь: Ефремова Любовь Леонидовна
Отец ребёнка: Ефремов Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
28.03.1960
Сын: Ефремов Григорий Леонидович
Отец ребёнка: Ефремов Леонид Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.2008