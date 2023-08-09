Хейдулян Мария Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Хейдулян Дмитрий Космов
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Хейдулян Дмитрий Космов
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Хейдулян Дмитрий Космов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Хейдулян Ирина Дмитриева
Отец ребёнка: Хейдулян Дмитрий Космов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно