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Хейдулян Мария Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Хейдулян Иоан Дмитриев

Отец ребёнка: Хейдулян Дмитрий Космов

Рождение ребёнка
1843

Сын: Хейдулян Никита Дмитриев

Отец ребёнка: Хейдулян Дмитрий Космов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Хейдулян Феодор Дмитриев

Отец ребёнка: Хейдулян Дмитрий Космов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Хейдулян Ирина Дмитриева

Отец ребёнка: Хейдулян Дмитрий Космов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хейдулян Дмитрий Космов

Смерть
Неизвестно