Матрона Павлова 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Павлова

Матрона Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

29.05.1875

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819

Сын: Спиридон Кузмин

Отец ребёнка: Кузма Михайлов

Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823

Сын: Стрельцов Дмитрий Козмин

Отец ребёнка: Кузма Михайлов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Авдотья Старшая Козмина

Отец ребёнка: Кузма Михайлов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Авдотья Меньшая Козмина

Отец ребёнка: Кузма Михайлов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ксения Козмина

Отец ребёнка: Кузма Михайлов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Стрельцова) Дарья Козмина

Отец ребёнка: Кузма Михайлов

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Смерть
29.05.1875

Мы используем куки для улучшения работы сайта.