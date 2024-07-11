Матрона Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти29.05.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Сын: Спиридон Кузмин
Отец ребёнка: Кузма Михайлов
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823
Отец ребёнка: Кузма Михайлов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Авдотья Старшая Козмина
Отец ребёнка: Кузма Михайлов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Авдотья Меньшая Козмина
Отец ребёнка: Кузма Михайлов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ксения Козмина
Отец ребёнка: Кузма Михайлов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Стрельцова) Дарья Козмина
Отец ребёнка: Кузма Михайлов
Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Смерть
29.05.1875