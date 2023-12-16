Якунов Анастасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунов Анастасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якунов Иван Михайлович

Мать: Якунова Маревьяна Васильевна

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