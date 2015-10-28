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Головкина Амина Баходуровна
Головкина Амина Баходуровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.10.2015
Пол
Женский
Отец
Факеров Баходур Нуралиевич
1986 г.р.
Мать
Головкина Валентина Михайловна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.2015
Отец:
Факеров Баходур Нуралиевич
Мать:
Головкина Валентина Михайловна
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