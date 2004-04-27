Филатова Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.2004

Отец: не указан

Мать: Емельченко Надежда Дмитриевна

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