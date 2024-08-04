Юдина Мария, Марфа Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдина Мария, Марфа Гавриловна

Юдина Мария, Марфа Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Котяковка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Архип Юдович

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Колчина (Юдина) Домна Архиповна

Отец ребёнка: Юдин Архип Юдович

Смерть
1883

Мы используем куки для улучшения работы сайта.