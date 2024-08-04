Юдина Мария, Марфа Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Котяковка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдин Архип Юдович
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Колчина (Юдина) Домна Архиповна
Отец ребёнка: Юдин Архип Юдович
Смерть
1883