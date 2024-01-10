(Рамазанова) Рукия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рамазанова) Рукия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махмутов Тагир Махмутович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Махмутов Миндельсон Тагирович

Отец ребёнка: Махмутов Тагир Махмутович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махмутов Тагир Махмутович

Смерть
Неизвестно
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