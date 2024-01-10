(Рамазанова) Рукия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Махмутов Тагир Махмутович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Махмутов Миндельсон Тагирович
Отец ребёнка: Махмутов Тагир Махмутович
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно