Гапеева (Елизова) Октябрина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапеева (Елизова) Октябрина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елизов Александр

Мать: Елизова Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Хоринск, Хоринский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Хоринск, Хоринский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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