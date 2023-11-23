Фильчикова (Витюк) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1988
Отец ребёнка: Фильчиков Павел
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
17.05.1993
Дочь: Максимова Юлия Павловна
Отец ребёнка: Фильчиков Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фильчиков Павел