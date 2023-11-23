Фильчикова (Витюк) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фильчикова (Витюк) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1988

Сын: Фильчиков Юрий Павлович

Отец ребёнка: Фильчиков Павел

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
17.05.1993

Дочь: Максимова Юлия Павловна

Отец ребёнка: Фильчиков Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фильчиков Павел

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