Рыжов Михаил Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1928
Дата смерти14.10.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.1963
Сын: Рыжов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.10.1999