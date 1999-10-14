Рыжов Михаил Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжов Михаил Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1928

Дата смерти

14.10.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.1963

Сын: Рыжов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.10.1999
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