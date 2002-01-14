Пантелеев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеев Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1963

Дата смерти

14.01.2002

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1963

Отец: Пантелеев Иван Кузьмич

Мать: Пантелеева Клавдия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.01.2002
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