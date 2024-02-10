Григорьева Полина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1974
Сын: Григорьев Андрей Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.12.1975
Дочь: Кабанова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Григорьев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
07.10.1984
Дочь: Власова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Григорьев Михаил Николаевич