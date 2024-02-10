Григорьева Полина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьева Полина Ивановна

Григорьева Полина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1974

Сын: Григорьев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.12.1975

Дочь: Кабанова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Григорьев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
07.10.1984

Дочь: Власова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Григорьев Михаил Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.