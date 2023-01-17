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Загребин Архип Афанасьевич

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Место рождения

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1829

Дата смерти

28.03.1903

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1796 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Загребин Афанасий Вуколович

Мать: Пелагея Семеновна

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1847

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1859

Сын: Загребин Данил Архипович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Загребин Варфоломей Архипович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
28.03.1903
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