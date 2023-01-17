Загребин Архип Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти28.03.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Загребин Афанасий Вуколович
Мать: Пелагея Семеновна
Бракосочетание
1847
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1862
Сын: Загребин Варфоломей Архипович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.03.1903