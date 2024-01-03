Ножихина (Самагинова (Самагина)) Мария Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ножихин Маркел
Отец ребёнка: Ножихин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Ножихин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ножихин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ножихин Василий
Смерть
Неизвестно