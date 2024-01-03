Ножихина (Самагинова (Самагина)) Мария Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ножихина (Самагинова (Самагина)) Мария Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самагин Михаил Алексиевич

Мать: Самагин Анастасия Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ножихин Маркел

Отец ребёнка: Ножихин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Ножихин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ножихин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ножихин Василий

Смерть
Неизвестно
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