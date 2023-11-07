Кудрявцева Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцева Ольга Сергеевна

Кудрявцева Ольга Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Горская Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кудрявцев Федор Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Михайлович

Кузьмищево, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кудрявцев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Михайлович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1909

Сын: Кудрявцев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Михайлович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантина Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Михайлович

Смерть
1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close