Кудрявцева Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Горская Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Михайлович
Кузьмищево, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кудрявцев Сергей Иванович
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
08.10.1909
Сын: Кудрявцев Михаил Иванович
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантина Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Михайлович
Смерть
1943