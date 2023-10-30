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Ивушкина Мария Гавриловна

Место рождения

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

01.04.1903

Дата смерти

11.02.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Лабина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Ивушкин Иван Ильич

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивушкин Иван Ильич

Место жительства
Неизвестно
Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
11.02.1992
Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Кладбище села
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