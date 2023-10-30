Ивушкина Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рождения01.04.1903
Дата смерти11.02.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Лабина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Ивушкин Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивушкин Иван Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.02.1992
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Кладбище села