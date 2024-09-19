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Пантелей Семенович

Место рождения

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1649

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1651 г.р.

Дети

Около 1686 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1649

Отец: не указан

Мать: не указана

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1667 и 1686

Жена: Агафья Андреевна

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1686

Сын: Иван Пантелеевич

Мать ребёнка: Агафья Андреевна

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 109 об лист. Пантелей Семенович, 70 лет, и его жена Агафья Андреевна, 68 лет. У них дети Иван, 33 года, и его жена Марфа Ивановна, 29 лет. У них дочь Акулина, 6 лет. У Пантелея живет Ям... Показать все
Смерть
После 1719
Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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