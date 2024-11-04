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Мезрин Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1856 г.р.
1856 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1831

Отец: Мезрин Иван Савинович

Мать: Мезрина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Мезрин Матвей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Мезрин Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-7ZH3?i=757&cat=1398040
Упоминание
1858
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-7ZH3?i=757&cat=1398040
Смерть
Неизвестно

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