Мезрин Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1831
Отец: Мезрин Иван Савинович
Мать: Мезрина Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1846
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Мезрин Матвей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-7ZH3?i=757&cat=1398040
Упоминание
1858
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-7ZH3?i=757&cat=1398040
Смерть
Неизвестно