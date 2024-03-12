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Нагорняк Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1902

Дата смерти

04.05.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1923

Сын: Нагорняк Николай Сидорович

Отец ребёнка: Нагорняк Сидор Анисимович

Половцево, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагорняк Сидор Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Сидоровна

Отец ребёнка: Нагорняк Сидор Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагорняк Сидор Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагорняк Сидор Анисимович

Смерть
04.05.1988
Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
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