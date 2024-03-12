Нагорняк Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1902
Дата смерти04.05.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1923
Сын: Нагорняк Николай Сидорович
Отец ребёнка: Нагорняк Сидор Анисимович
Половцево, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нагорняк Сидор Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Сидоровна
Отец ребёнка: Нагорняк Сидор Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нагорняк Сидор Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1988
Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область