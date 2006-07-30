Пиксайкина (Федорова Ковалева) Мария Дмитриевна
Место рожденияСвердловская область г. Верхняя Салда
Дата рождения30.07.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2006
Отец: Ковалев Дмитрий Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Свердловская область г. Верхняя Салда
Бракосочетание
10.11.2023
Муж: Пиксайкин Александр
Свердловская область г. Верхняя Салда