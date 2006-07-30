Пиксайкина (Федорова Ковалева) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиксайкина (Федорова Ковалева) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Свердловская область г. Верхняя Салда

Дата рождения

30.07.2006

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2006

Отец: Ковалев Дмитрий Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Свердловская область г. Верхняя Салда
Бракосочетание
10.11.2023

Муж: Пиксайкин Александр

Свердловская область г. Верхняя Салда
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