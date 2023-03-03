Токарев Андрей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1875
Дата смертиПосле 1905
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Отец: Токарев Павел Лукьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1893
Дочь: Гуреева Анна Андреевна
Мать ребёнка: Токарева Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
До 1894
Дочь: Аляпскова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Токарева Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Золотова Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Токарева Татьяна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1905