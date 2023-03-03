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Токарев Андрей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

После 1905

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: Токарев Павел Лукьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1893

Дочь: Гуреева Анна Андреевна

Мать ребёнка: Токарева Татьяна Никитична

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
До 1894

Дочь: Аляпскова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Токарева Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Золотова Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Токарева Татьяна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Татьяна Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1905
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