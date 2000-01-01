(Негодяев) Пётр Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Негодяев) Пётр Лаврентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Негодяев Лаврентий

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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