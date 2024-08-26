Трикин Михаил Гаврилович
Место рожденияд. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область
Дата рождения1874
Дата смерти01.11.1903
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Трикин Гаврила Михайлович
Мать: Агрипина Евграфова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Восприемник
10.04.1903
Александра Васильева Трикина
Смерть
01.11.1903
Причина смерти: заворот кишек
Похороны
03.11.1903