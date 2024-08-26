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Трикин Михаил Гаврилович

Место рождения

д. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

01.11.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Трикин Гаврила Михайлович

Мать: Агрипина Евграфова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трикина (Жохова) Агапия Парфёновна

Место жительства
Неизвестно
Восприемник
10.04.1903
Александра Васильева Трикина
Смерть
01.11.1903
Причина смерти: заворот кишек
Похороны
03.11.1903

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