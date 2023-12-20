Бабышев (Алексанов) Иван Исаевич Ii — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабышев (Алексанов) Иван Исаевич Ii

Место рождения

Саратовская губерния, Актарский или Балашовский уезд?

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Бабышев Исай Александрович

Мать: Бабышева Екатерина

Саратовская губерния, Актарский или Балашовский уезд?
Место жительства
1846
из Саратовская губерния, Актарский или Балашовский уезд?
в Красносельск, Армения
Упоминание
1860
Селение Михайловка, Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 29 лет живет с женой Евдокией 29 лет и детьми - Иваном 8 лет, Николаем 3 лет и Марией 3 лет в Михайловке. Рядом дом отца и братьев.
Упоминание
1873
Селение Михайловка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 42 года живет с семьей в Михайловке. Из сыновей с ним только Николай 16 лет, больше никого.
Место жительства
1882
Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
в село Ольшанка, Карская область, Турция
Место жительства
С 1922
Упоминание
Неизвестно
Вероисповедание | Молоканин
Смерть
Неизвестно
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