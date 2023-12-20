Бабышев (Алексанов) Иван Исаевич Ii
Место рожденияСаратовская губерния, Актарский или Балашовский уезд?
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Бабышев Исай Александрович
Мать: Бабышева Екатерина
Саратовская губерния, Актарский или Балашовский уезд?
Место жительства
1846
из Саратовская губерния, Актарский или Балашовский уезд?
в Красносельск, Армения
Упоминание
1860
Селение Михайловка, Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 29 лет живет с женой Евдокией 29 лет и детьми - Иваном 8 лет, Николаем 3 лет и Марией 3 лет в Михайловке. Рядом дом отца и братьев.
Упоминание
1873
Селение Михайловка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 42 года живет с семьей в Михайловке. Из сыновей с ним только Николай 16 лет, больше никого.
Место жительства
1882
Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
в село Ольшанка, Карская область, Турция
Место жительства
С 1922
Упоминание
Неизвестно
Вероисповедание | Молоканин
Смерть
Неизвестно