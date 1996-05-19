Худышин Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худышин Виктор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1930

Дата смерти

19.05.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1955

Дочь: Худышина Вера Викторовна

Мать ребёнка: Худышина Александра Африкановна

Рождение ребёнка
18.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Худышина Александра Африкановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.05.1996
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