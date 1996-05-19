Худышин Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1930
Дата смерти19.05.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1955
Дочь: Худышина Вера Викторовна
Мать ребёнка: Худышина Александра Африкановна
Рождение ребёнка
18.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Худышина Александра Африкановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.05.1996