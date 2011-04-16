Сизикова (Безверхняя) Мария Кузьмовна
Место рождения
Дата рождения03.05.1923
Дата смерти16.04.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1949
Отец ребёнка: Сизиков Матвей Семенович
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
25.07.1952
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
16.04.2011
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край