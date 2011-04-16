Сизикова (Безверхняя) Мария Кузьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизикова (Безверхняя) Мария Кузьмовна

Место рождения

Новая Шульба, Бородулихинский район, Абайская область

Дата рождения

03.05.1923

Дата смерти

16.04.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Шульба, Бородулихинский район, Абайская область
Рождение ребёнка
09.04.1949

Сын: Сизиков Виктор Матвеевич

Отец ребёнка: Сизиков Матвей Семенович

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
25.07.1952

Муж: Сизиков Матвей Семенович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
16.04.2011
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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