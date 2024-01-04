Фёдорова Валентина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения04.02.1893 ст.
Дата смерти23.07.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1893 ст.
Отец: Олонцев Никифор Иосифович
Мать: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1914 ст.
Отец ребёнка: Иванов Карп
Большое Тешково, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.12.1927
Дочь: Васильева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Карповна
Отец ребёнка: Иванов Карп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Александровна
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.07.1955