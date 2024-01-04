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Фёдорова Валентина Никифоровна

Место рождения

Куйволово, Бегуницкая волость, Петергофский уезд

Дата рождения

04.02.1893 ст.

Дата смерти

23.07.1955

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1893 ст.

Отец: Олонцев Никифор Иосифович

Мать: Татьяна Ивановна

Куйволово, Бегуницкая волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1914 ст.

Сын: Иванов Павел Карпович

Отец ребёнка: Иванов Карп

Большое Тешково, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.12.1927

Дочь: Васильева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Карповна

Отец ребёнка: Иванов Карп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Карп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Александровна

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Александр Фёдорович

Смерть
23.07.1955
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