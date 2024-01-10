Рафикова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рафикова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Рафикова Зайтуна Закиевна

Отец ребёнка: Рафиков Закий

д.Тазеево,Илишевский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рафиков Закий

д.Тазеево,Илишевский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рафиков Закий

д.Тазеево,Илишевский район, БАССР
Смерть
Неизвестно
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