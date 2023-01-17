Урусова (Ржевская) Прасковья Степановна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1761
Дата смерти1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя
Бракосочетание
1794
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрасовская Варвара Никитична
Отец ребёнка: Урусов Никита Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вейдемейер Елена Никитична
Отец ребёнка: Урусов Никита Сергеевич
Смерть
1814