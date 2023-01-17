Урусова (Ржевская) Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урусова (Ржевская) Прасковья Степановна

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1761

Дата смерти

1814

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
1794

Муж: Урусов Никита Сергеевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрасовская Варвара Никитична

Отец ребёнка: Урусов Никита Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вейдемейер Елена Никитична

Отец ребёнка: Урусов Никита Сергеевич

Смерть
1814
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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