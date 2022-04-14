Сахарова (Сахарова) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова (Сахарова) Нина Андреевна

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Место рождения

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

19.01.1928

Дата смерти

14.04.2022

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1928

Отец: Сахаров Андрей Николаевич

Мать: Сахарова Мария Васильевна

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бусько Бронислав Иосифович

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусько Бронислав Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бусько Бронислав Иосифович

Смерть
14.04.2022
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