Сахарова (Сахарова) Нина Андреевна
Место рождения
Дата рождения19.01.1928
Дата смерти14.04.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1928
Рождение ребёнка
01.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бусько Бронислав Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бусько Бронислав Иосифович
Смерть
14.04.2022