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Галимуллин Котдус

Место рождения

д.Салаусь Балтасинского р-на РТ

Дата рождения

25.08.1925

Дата смерти

20.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1925

Отец: Хамидуллин Галимулла Хамидуллович

Мать: Хамидуллина Махубжамал Аухадиевна

д.Салаусь Балтасинского р-на РТ
Рождение ребёнка
1951

Сын: Галимуллин Рафис Котдусович

Мать ребёнка: Галимуллина Салиса

Старая Салаусь, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1953

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Мать ребёнка: Галимуллина Салиса

Старая Салаусь, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альфия

Мать ребёнка: Галимуллина Салиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галимуллина Салиса

Военная награда
Неизвестно
Галимуллин Кутдуз Хамитович Гв. мл. сержант, __.__.1925Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Салаусь. Сводная картотека Перечень наград 21.01.1945 Орден Отечественной войны II степени 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 09.06.1945 Медаль «За взятие Кенигсберга»
Галимуллин Кутуз Хамитович Рядовой|гв. красноармеец __.__.1925 Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Старая Салаусь . Документ сводной картотеки Перечень наград 21.01.1945 Орден Отечественной войны II ... Показать все
Смерть
20.03.1970
д.Ст.Салаусь
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