Галимуллин Котдус
Место рожденияд.Салаусь Балтасинского р-на РТ
Дата рождения25.08.1925
Дата смерти20.03.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1925
д.Салаусь Балтасинского р-на РТ
Рождение ребёнка
1951
Сын: Галимуллин Рафис Котдусович
Мать ребёнка: Галимуллина Салиса
Рождение ребёнка
23.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галимуллина Салиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альфия
Мать ребёнка: Галимуллина Салиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галимуллина Салиса
Военная награда
Неизвестно
Галимуллин Кутдуз Хамитович Гв. мл. сержант, __.__.1925Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Салаусь. Сводная картотека Перечень наград 21.01.1945 Орден Отечественной войны II степени 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 09.06.1945 Медаль «За взятие Кенигсберга»
Галимуллин Кутуз Хамитович Рядовой|гв. красноармеец __.__.1925 Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Старая Салаусь . Документ сводной картотеки Перечень наград 21.01.1945 Орден Отечественной войны II ... Показать все
Смерть
20.03.1970
д.Ст.Салаусь