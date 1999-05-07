Меледин Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меледин Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1933

Дата смерти

07.05.1999

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1933

Отец: Меледин Михаил Александрович

Мать: Меледина Агния Николаевна

Рождение ребёнка
27.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Архангельск
Рождение ребёнка
11.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Архангельск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.05.1999
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