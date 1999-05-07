Меледин Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1933
Дата смерти07.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1933
Рождение ребёнка
27.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Архангельск
Рождение ребёнка
11.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Архангельск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.05.1999