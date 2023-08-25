Яровой Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яровой Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яровая Нелли Александровна

Мать ребёнка: Яровая Раиса Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яровой Николай Александрович

Мать ребёнка: Яровая Раиса Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яровая Раиса Яковлевна

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