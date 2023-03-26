Куроленко Павел Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1916
Дата смерти01.05.1986
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1916
Отец: Латенков Евдоким
Рождение ребёнка
27.05.1936
Сын: Куроленко Николай Павлович
Мать ребёнка: Куроленко Анфиса Романовна
Рождение ребёнка
19.01.1939
Дочь: Максимейко Людмила Павловна
Мать ребёнка: Куроленко Анфиса Романовна
Призыв на военную службу
12.02.1940
Омутинское, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.01.1947
Дочь: Коровина Тамара Павловна
Мать ребёнка: Куроленко Анфиса Романовна
Рождение ребёнка
14.06.1950
Дочь: Пирогова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Куроленко Анфиса Романовна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Куроленко Галина Павловна
Мать ребёнка: Куроленко Анфиса Романовна
Рождение ребёнка
02.11.1955
Сын: Куроленко Александр Павлович
Мать ребёнка: Куроленко Анфиса Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1986