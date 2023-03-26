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Куроленко Павел Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1916

Дата смерти

01.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1916

Отец: Латенков Евдоким

Мать: Латенкова Елена Прохоровна

Рождение ребёнка
27.05.1936

Сын: Куроленко Николай Павлович

Мать ребёнка: Куроленко Анфиса Романовна

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.01.1939

Дочь: Максимейко Людмила Павловна

Мать ребёнка: Куроленко Анфиса Романовна

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Призыв на военную службу
12.02.1940
Омутинское, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.01.1947

Дочь: Коровина Тамара Павловна

Мать ребёнка: Куроленко Анфиса Романовна

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.06.1950

Дочь: Пирогова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Куроленко Анфиса Романовна

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Куроленко Галина Павловна

Мать ребёнка: Куроленко Анфиса Романовна

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.11.1955

Сын: Куроленко Александр Павлович

Мать ребёнка: Куроленко Анфиса Романовна

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куроленко Анфиса Романовна

Смерть
01.05.1986
Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
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