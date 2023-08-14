Паначёв Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паначёва Галина Кирилловна
Мать ребёнка: Паначёва Матрёна Кондратьевна
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Паначёва Матрёна Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно