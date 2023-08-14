Паначёв Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаначёв Кирилл

Паначёв Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паначёва Галина Кирилловна

Мать ребёнка: Паначёва Матрёна Кондратьевна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паначёв Пётр Кириллович

Мать ребёнка: Паначёва Матрёна Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паначёва Матрёна Кондратьевна

Смерть
Неизвестно